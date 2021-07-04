وكالة: استئناف جهود البحث عن 20 مفقودا بعد انهيارات أرضية باليابان

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن الأمطار أعاقت جهود رجال الإنقاذ الباحثين عن 20 مفقودا يوم الأحد بعد أن أدت أمطار غزيرة في مدينة أتامي بوسط اليابان إلى انهيارات أرضية أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا قوله إنه تم إنقاذ حوالي 19 شخصا وإن حوالي 130 مبنى تضررت من السيول والانهيارات الأرضية والطينية التي بلغ ارتفاعها نصف ارتفاعات المنازل يوم السبت في المدينة الساحلية التي تبعد حوالي 90 كيلومترا جنوب غربي طوكيو.

وذكرت أن سوجا طلب من سكان المناطق المنكوبة أن يظلوا على أهبة الاستعداد وأن يتوخوا الحذر وذلك بعد أن التقى هو وعدد من الوزراء يوم الأحد لبحث الكارثة والأمطار الغزيرة في وسط اليابان وشرقها.

واستأنف حوالي 700 فرد من شرطة مقاطعة شيزوكا ورجال الإطفاء والجيش أعمال البحث والإنقاذ بعد الفجر لكنهم تعطلوا عدة مرات بسبب خطر تحرك التربة وتحذيرات من حدوث أضرار ثانوية بفعل الأمطار.

وقالت الوكالة إن تم إجلاء حوالي 387 شخصا من المنطقة المنكوبة حتى صباح يوم الأحد.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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