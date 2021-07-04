وكالة يونيتيد: توزيع دواء للإيدز للأطفال في أفريقيا

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دبي (رويترز) - قالت وكالة يونيتيد العالمية للصحة يوم الأحد إن وكالات الإغاثة وزعت أقراصا بطعم الفريز (الفراولة) للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب في ست دول أفريقية فيما يمثل أول نسخة لدواء رئيسي انتهت فترة حماية ملكيته الفكرية من مضادات الفيروسات الرجعية.

وقال هيرف فيرهوسل المتحدث باسم يونيتيد في بيان لرويترز إن تمويلا من وكالته ومن مبادرة كلينتون هيلث أكسيس غطى شراء 100 ألف علبة من الدواء في نيجيريا ومالاوي وأوغندا وكينيا وزيمبابوي وبنين.

ويعيش حوالي 1.8 مليون طفل مصاب بالفيروس في مختلف أنحاء العالم غير أن نصفهم فقط يتلقون أي شكل من أشكال العلاج، وكثيرا ما يصعب تناول هذا العلاج لمرارة طعمه أو إعطاء جرعات غير صحيحة من خلال تكسير الأقراص المخصصة للكبار.

ويموت 100 ألف طفل جراء الإصابة بمرض الإيدز كل عام.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بهذا الدواء من سن أربعة أسابيع ومن وزن ثلاثة كيلوجرامات لكنه لم يكن متاحا للأطفال الرضع لعدم وجود تركيبة مناسبة منه.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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