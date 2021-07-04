وصول رياضي صربي مصاب بكورونا إلى اليابان

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قال مسؤول يوم الأحد إن عضوا في فريق التجديف الصربي جاءت نتيجة فحصه لفيروس كورونا إيجابية لدى وصوله إلى اليابان يوم السبت.

وبهذا تكون هذه ثالث حالة إصابة مؤكدة بالفيروس سريع الانتشار في صفوف أعضاء الفرق الرياضية التي وصلت إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في العاصمة طوكيو.

وجاءت نتيجة فحص عضو في البعثة الأوغندية إيجابية لدوى وصوله إلى طوكيو في يونيو حريزان الماضي ثم تأكدت إصابة عضو أخر في البعثة بعد ذلك بأيام قليلة فقط أيضا.

وقال تاكاشي إيكيدا المسؤول الرياضي في مدينة نانتو الواقعة في وسط اليابان والتي كان من المقرر أن تستضيف المركز التدريبي للمنتخب الصربي إن أحد أفراد الفريق الصربي الخمسة جاءت نتيجته إيجابية خلال الفحص الذي خضع له في مطار هانيدا عقب الوصول ليل السبت.

وقال تاكيدا لرويترز عبر الهاتف إن الشخص المصاب في العقد الثالث من العمر وإنه نقل إلى مركز طبي بينما توجه الأربعة الآخرون إلى مكان منفصل في العاصمة طوكيو.

وأضاف المسؤول الرياضي "بما أنه من المقرر الخضوع لعزل صحي لمدة أسبوعين فإنه لا يتوقع وصول الفريق إلى نانتو للتدريب قبل الألعاب".

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الأولمبية الصيفية المؤجلة من العام الماضي بسبب كورونا في 23 يوليو تموز الجاري بينما تتزايد المخاوف من موجة عدوى جديدة في الدولة المضيفة مع توافد أعداد كبيرة من الخارج.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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