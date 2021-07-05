ممثل عن ملاك السفينة إيفر جيفن: الاتفاق على تسوية رسمية مع هيئة قناة السويس

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القاهرة (رويترز) - قال ممثل عن ملاك السفينة إيفر جيفن وجهات التأمين عليها يوم الأحد إنه تم التوصل إلى تسوية رسمية مع هيئة قناة السويس المصرية للإفراج عن السفينة التي عطلت مجرى القناة عندما جنحت في مارس آذار.

وأضاف فاز بير محمد من شركة ستان مارين في بيان ”ستجري استعدادات للإفراج عن السفينة وستقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب“.

(تغطية صحفية أيدن لويس - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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