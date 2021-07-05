وزير الطاقة السعودي لتلفزيون الشرق: لا بد أن يكون اتفاق أوبك+ للإنتاج لفترة أطول

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لندن (رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي لقناة تلفزيون الشرق المملوكة لسعوديين يوم الأحد إن اتفاق أوبك+ لإنتاج النفط والمقرر أن ينتهي في أبريل نيسان 2022 يجب أن يستمر لفترة أطول.

جاءت تصريحات الوزير الأمير عبد العزيز بن سلمان بعد أن اقترحت الإمارات تأجيل اتخاذ المجموعة قرارا بشأن تمديد الاتفاق.

كما نقلت قناة الشرق عن الأمير عبد العزيز قوله ”يجب أن يكون هناك زيادة في إنتاج النفط لمعالجة شح البترول المتوقع في الصيف“.

ومضى يقول ”نريد التوازن بين حاجة الدول المنتجة لرعاية مصالحها وأيضا مراعاة الدول المستهلكة“.

(تغطية صحفية مروة رشاد من لندن - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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