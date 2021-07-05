بايدن يحتفل بعيد الاستقلال بدعوة الأمريكيين للمساهمة في القضاء على الوباء

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من تريفور هانيكات

(رويترز) - احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بذكرى مرور 245 عاما على استقلال الولايات المتحدة يوم الأحد بفتح أبواب البيت الأبيض ودعوة الأمريكيين للقيام بما عليهم للقضاء على وباء فيروس كورونا.

وقال بايدن في حفل بالبيت الأبيض حضره زهاء ألف فرد منهم عائلات ضباط بالجيش وعاملون في مكافحة الوباء بالقطاع الصحي ”الرابع من يوليو هذا العام هو يوم احتفال خاص بخروجنا من الظلام...(خروجنا من) عام وباء، وعزلة، وعام ألم وخوف، وفقدان يفطر القلب“.

وتابع ”لا نريد أبدا أن نعود اليوم إلى ما كنا فيه قبل عام“.

واحتوى أكبر حدث بالبيت الأبيض منذ تنصيب بايدن في يناير كانون الثاني على توزيع شطائر برجر وألعاب نارية، واستهدف دفع الأمريكيين للاحتفال في ظل مؤشرات عن عودة الحياة إلى طبيعتها منذ ظهور الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 600 ألف أمريكي.

رغم ذلك، أخفقت الولايات المتحدة، بفارق ضئيل، في تحقيق هدف الرئيس بحصول 70 بالمئة من الأمريكيين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الواقي من الفيروس بحلول الرابع من يوليو تموز. ووصلت النسبة إلى 67 بالمئة في ظل امتناع بعض الأفراد عن الحصول على اللقاح.

كان الوباء قد تسبب في إلغاء كل احتفالات العام الماضي تقريبا ودفع لتقليص مراسم تنصيب بايدن في يناير كانون الثاني.

وقال بايدن إن فيروس كورونا ”لم يعد يشل أمتنا وبوسعنا أن نؤكد أن ذلك لن يحدث مجددا أبدا“.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)









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