جمهورية التشيك تنتزع آخر البطاقات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

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من زوران ميلوسافليفيتش

بلجراد (رويترز) - انتزعت جمهورية التشيك آخر البطاقات المؤهلة لمنافسات كرة السلة للرجال في أولمبياد طوكيو بعد أن سحقت اليونان 92-72 في ختام التصفيات يوم الأحد.

وتصدر باتريك أودا قائمة المسجلين بعد أن أحرز 20 نقطة لينضم الفريق التشيكي، الذي صعق كندا صاحبة الضيافة 103-101 في مواجهة مثيرة بالدور قبل النهائي يوم السبت، إلى الولايات المتحدة المدافعة عن اللقب وفرنسا وإيران في المجموعة الأولى بالألعاب الأولمبية التي تقام في الفترة من 23 يوليو تموز إلى الثامن من أغسطس آب.

وحجزت إيطاليا وسلوفينيا وألمانيا أماكنها في طوكيو في وقت سابق يوم الأحد.

وصعق الفريق الإيطالي صربيا صاحبة فضية أولمبياد ريو 2016 بفوزه 102-95 فيما فازت سلوفينيا بطلة أوروبا 96-85 على ليتوانيا كما تغلبت ألمانيا 75-64 على البرازيل في التصفيات التي أقيمت في أماكن مختلفة بأوروبا.

وتنضم إيطاليا وألمانيا إلى أستراليا ونيجيريا في المجموعة الثانية بالأولمبياد بينما تلعب سلوفينيا، التي تأهلت للألعاب الأولمبية لأول مرة كدولة مستقلة، في المجموعة الثالثة بجانب إسبانيا بطلة العالم والأرجنتين واليابان صاحبة الضيافة.

وغاب نيكولا يوكيتش، الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي هذا الموسم، عن صربيا بسبب الإرهاق وافتقد أصحاب الأرض بشدة لاعب ارتكاز دنفر ناجتس أمام إيطاليا.

وتقدمت إيطاليا بفارق 25 نقطة في منتصف الربع الثالث بعدما كانت متأخرة بتسع نقاط في الشوط الأول ثم صمدت أمام انتفاضة صربيا لتتأهل للأولمبياد لأول مرة منذ حصولها على الفضية في أثينا 2004.

وتصدر صانع اللعب نيكولو مانيون قائمة مسجلي إيطاليا برصيد 24 نقطة فيما أضاف أكيلي بولونارا 22 نقطة وسيموني فونتيكيو 21 نقطة.

وبعد فوزها ببطولة أوروبا في 2017 تأهلت سلوفينيا بفضل ثلاثة أرقام مزدوجة من لوكا دونتشيتش لاعب دالاس مافريكس. وأحرز دونتشيتش 31 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.

وبعد شوط أول متكافئ أحكمت سلوفينيا قبضتها على المباراة في الشوط الثاني بقيادة دونتشيتش ليخيم الصمت على جماهير ليتوانيا.

وقال دونتشيتش "مثل أي طفل في سلوفينيا، حلمت طيلة حياتي بالمشاركة في الأولمبياد. نحن بلد صغير لكن نملك إمكانات كبيرة وكتبنا التاريخ".

وانتصرت ألمانيا على كرواتيا في سبليت يوم السبت ثم قدمت أداء دفاعيا رائعا ضد البرازيل.

وكان موريتس فاجنر الأكثر تسجيلا في المباراة وأحرز 28 نقطة مع الفريق الألماني، بينما سجل فيتور بنيتي لاعب البرازيل تسع نقاط فقط بعد نجاحه في ثلاث تصويبات فحسب من 18 محاولة من الملعب.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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