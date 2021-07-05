اليابان.. خطط إطلاق العملة الرقمية اليابانية تصبح أكثر وضوحا مع نهاية 2022

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علامة عملة الين الياباني في مكتب صرف العملات بينما يصطف الناس لتبادل الأموال في مطار ناريتا الدولي، بالقرب من طوكيو، اليابان، 25 مارس/ آذار 2016. رويترز / يويا شينو.

طوكيو (رويترز) - قال مشرع يشرف على خطة العملة الرقمية من الحزب الحاكم في اليابان إن اليابان سيكون لديها مزيد من الوضوح بشأن الشكل الذي سيبدو عليه الين الرقمي أواخر العام المقبل، مما قد يثير حربا بين المقرضين التقليديين ومشغلي المنصات عبر الإنترنت.

أطلق بنك اليابان في أبريل/ نيسان المرحلة الأولى من تجربة العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، لينضم إلى نظرائه بهدف مواكبة الوتيرة السريعة للابتكار الخاص.

وتأمل في الانتقال إلى المرحلة الثانية العام المقبل لوضع بعض الوظائف الرئيسية للين الرقمي، مثل الكيانات التي ستعمل كوسطاء بين بنك اليابان وأصحاب الودائع.

وقال هيديكي موراي الذي يرأس لجنة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بشأن العملات الرقمية لرويترز في مقابلة يوم الجمعة ”بحلول نهاية العام المقبل تقريبا، ستكون لدينا رؤية أوضح لما سيبدو عليه البنك المركزي التجاري الياباني“.

وقال إنه في حين أنه لن يتم اتخاذ قرار فوري بشأن ما إذا كان سيتم إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، فإن المزيد من التفاصيل حول تصميمها قد تحفز النقاش حول كيفية تأثير إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي على المؤسسات المالية.

وقال موراي إن هذا يمكن أن يختبر حجة بنك اليابان بأن الين الرقمي لن يزاحم أو يتدخل في الأعمال التجارية الخاصة.

تواجه الصناعة المالية اليابانية بالفعل تغيرًا هائلاً حيث بدأ تجار التجزئة غير المصرفيين في تقديم مختلف وسائل التسوية عبر الإنترنت، والمغامرة في مجال البنوك التجارية.

قال موراي إنه إذا تم تصميم العملة الرقمية للبنك المركزي بطريقة تجعل البنوك التجارية وسطاء رئيسيين، فقد يؤدي ذلك إلى تحويل الأعمال والبيانات بعيدًا عن مزودي المنصات هؤلاء إلى البنوك.

وقال موراي ”إذا أصدر بنك اليابان عملة رقمية للبنك المركزي، فسيكون لذلك تأثير كبير على المؤسسات المالية ونظام التسوية الياباني“. ”لدى العملة الرقمية للبنك المركزي القدرة على إعادة تشكيل التغييرات التي تحدث في الصناعة المالية اليابانية بالكامل“.

وقال موراي أيضًا إن بنك اليابان يجب أن يضمن توافق الين الرقمي مع العملة الرقمية للدول المتقدمة الأخرى جزئيًا لمواجهة التقدم السريع للصين نحو إصدار اليوان الرقمي.

بنك اليابان هو من بين مجموعة من سبعة بنوك مركزية رئيسية تبحث بشكل مشترك في السمات الأساسية للعملات الرقمية للبنك المركزي.

وقال موراي ”إذا أصبح اليوان الرقمي ملائمًا للغاية، فإنه كثيرًا ما يستخدمه السائحون أو أصبح وسيلة تسوية رئيسية للتجارة، فإن العلاقة بين الين واليوان يمكن أن تتغير“ وتتسبب في تآكل مكانة الين كعملة ملاذ آمن.

تبحث البنوك المركزية العالمية في تطوير العملات الرقمية لتحديث أنظمتها المالية، ودرء التهديد من العملات المشفرة، وتسريع المدفوعات المحلية والدولية، وفي الوقت الذي تتصدر فيه الصين المجموعة، كان بنك اليابان يعمل على تسريع الجهود للحاق بالخطة التي تم الإعلان عنها في أكتوبر/ تشرين الماضي، لبدء تجربة كيفية تشغيل عملته الرقمية الخاصة.

(من إعداد لايكا كيهارا وكينتارو سوجياما؛ تحرير بقلم سام هولمز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)