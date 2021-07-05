فرق الإنقاذ تصارع الوقت والطقس بحثا عن 80 مفقودا في انهيارات أرضية باليابان

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طوكيو (رويترز) - يكافح أكثر من ألف من رجال الإنقاذ في اليابان الوقت وأحوال الطقس السيئة بحثا عن قرابة 80 شخصا يُعتقد أنهم مفقودون، ويمشطون حطام المنازل والطرق المدفونة تحت الأنقاض يوم الاثنين بعد يومين من انهيارات أرضية ضربت مدينة ساحلية.

وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في مدينة أتامي الساحلية بعدما تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مطلع الأسبوع في حدوث سلسلة من الانهيارات الأرضية التي نثرت الطين والحجارة في الشوارع.

ويأتي هطول الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية ليُذكر بالكوارث الطبيعية ومن بينها الزلازل وثوران البراكين وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي تطارد اليابان مع استضافة العاصمة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر أن تبدأ هذا الشهر.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا للصحفيين "نسعى لإنقاذ أكبر عدد من الضحايا ... المدفونين تحت الأنقاض بأسرع ما يمكن"، مضيفا أن الشرطة ورجال الإطفاء وأفراد الجيش يبذلون قصارى جهدهم.

وقال المسؤول المحلي هيروكي أونوما لرويترز إنه تأكد مقتل شخص ثالث في أتامي الواقعة على بعد 90 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من طوكيو، فيما يُعتقد أن 113 مفقودين.

ولحقت أضرار بحوالي 130 مبنى صباح السبت عندما اجتاحت الانهيارات الأرضية أتامي تلك المدينة الساحلية التي تضم ينابيع ساخنة والواقعة على منحدر شديد.

(إعداد عبد الفتاح أحمد شريف للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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