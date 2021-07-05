وسائل إعلام: نقل رئيس وزراء لوكسمبورج للمستشفى بعد إصابته بكوفيد-19

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(رويترز) - ذكرت وسائل إعلام محلية إن رئيس وزراء لوكسمبورج إكزافييه بيتل دخل إلى المستشفى يوم الأحد بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد-19 في نهاية يونيو حزيران.

وذكرت محطة (آر.تي.إل) نقلا عن وزارة الدولة إنه يخضع لفحوص إضافية وسيبقى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة كإجراء احترازي.

وشارك بيتل في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل استغرقت يومين في نهاية يونيو حزيران وحضرها أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي وزعماء أوروبيون آخرون.

ولم يتسن التواصل بعد مع وزارة الدولة في لوكسمبورج يوم الاثنين للحصول على تعليق.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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