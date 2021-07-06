أنس جابر أول عربية تصل دور الثمانية في ويمبلدون وتهنئة من فيدرر

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لندن (رويترز) - أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تصعد لدور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس يوم الاثنين بفوزها 5-7 و6-1 و6-1 على المصنفة السابعة البولندية إيجا شيانتيك بطلة فرنسا المفتوحة السابقة.

وخسرت جابر (26 عاما) أربعة أشواط متتالية لتحسم المنافسة البولندية المجموعة الأولى لصالحها لكن اللاعبة العربية ردت بصورة هائلة في الملعب رقم 2 لتتفوق وبشكل كاسح على بطلة فرنسا المفتوحة 2020.

وبهذا تكون اللاعبة التونسية هزمت خلال البطولة الحالية ثلاث لاعبات سبق لهن التتويج بألقاب كبرى بعد فوزها على الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز والإسبانية جاربين موجوروزا.

وأصبحت أنس أول عربية تتوج بلقب في بطولات المحترفات عندما فازت ببطولة برمنجهام في الشهر الماضي.

وستلتقي اللاعبة العربية في دور الثمانية مع لاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا المصنفة الثانية في البطولة يوم الثلاثاء.

وتأهلت أنس لدور الثمانية في أستراليا المفتوحة في 2020 أيضا وبالتأكيد ستسعى يوم الثلاثاء لتحسين سجلها على مستوى هذه المنافسات.

وقالت أنس ”كان الشعور رائعا عند العودة في أستراليا 2020 ولم أتوقع الوصول لدور الثمانية“.

وأضافت ”هذه المرة الوضع مختلف وأخوض الأسبوع الثاني تقريبا في كل البطولات الأربع الكبرى لذا اعتقد أن الجميع توقعوا مني ذلك“.

وتابعت ”هدفي كسر حاجز دور الثمانية والتمكن من الوصول لقبل النهائي.. ولم لا الوصول للنهائي؟ استمتع بوقتي في ويمبلدون وباللعب في الملاعب العشبية“.

* مشجع مميز

وكشفت عن وجود مشجع مميز لها.

وأوضحت ”تلقيت تهنئة من روجر (فيدرر) بعد المباراة وهذا مذهل واعتقد أنني في مرحلة جيدة من مسيرتي.

”هذا يلهمني كثيرا ويجعلني متعطشة للفوز بالمزيد“.

وعندما حسمت شيانتيك المجموعة الأولى بضربة خلفية متميزة بدا وكأنها تسيطر فعليا على مجريات المباراة التي بدأتها بصورة متوترة.

لكن أنس المصنفة 21 في البطولة بدأت المجموعة الثانية بكل إصرار وقوة وكسرت أرسال شيانتيك في أول شوط وواصلت تفوقها ليزداد توتر المنافسة البولندية.

ومرة أخرى كسرت اللاعبة التونسية إرسال شيانتيك ثم أنقذت ثلاث نقاط لكسر إرسالها واحدة منها بضربة إرسال من النوع الذي لا يرد لتتقدم 4-صفر وتحسم الفوز بالمجموعة بعد ذلك بكرة ساقطة متقنة.

وفي المجموعة الثالثة الفاصلة استمر تفوق اللاعبة التونسية لتتقدم 3-1 بفضل خطأ مزدوج من شيانتيك ثم تقدمت 5-1 قبل أن تحسم المباراة بضربة ارسال ساحقة لا ترد وتلقت تشجيعا هائلا من الجمهور الذي أعجب كثيرا بأدائها المليء بالحيوية والتنوع.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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