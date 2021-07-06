مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من ”تباين خطير“ بين الدول في التعافي من كوفيد-19

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باريس (رويترز) - حذرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي يوم الاثنين من ”تباين خطير“ بين الدول المتقدمة والنامية في سعيها للتعافي من جائحة كوفيد-19.

وقالت إن نموا قويا في دول غنية مثل الولايات المتحدة هو ”أنباء سارة“، لكن النمو في الدول النامية يعرقله بطء وتيرة التطعيم.

وأضافت خلال منتدى باريس للسلام، الذي تحدث فيه أيضا رئيسا منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، ”هذا خطر على... النمو كما أنه خطر على الاستقرار والأمن العالميين“.

كما عبًرت نجوزي أوكونجو إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية عن مخاوفها، وحذرت من ‭‭” ‬‬مسار متباين للتعافي“ في ظل بطء وتيرة التطعيم في مناطق مثل أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا التي تشهد نموا بطيئا للغاية.

ودعت جورجيفا دول مجموعة العشرين لبذل المزيد من الجهود خلال اجتماع سيُعقد في مدينة البندقية بإيطاليا في التاسع والعاشر من يوليو تموز الجاري لبحث تقاسم الجرعات. وقالت إن تعهد دول مجموعة السبع بالتبرع بمليار جرعة ”ليس كافيا... نحن بحاجة إلى التصرف بمزيد من القوة“.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)

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