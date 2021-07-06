إيقاف متسابق القفز العالي الروسي ليسنكو ست سنوات في قضية منشطات

أخبار اليابان





(رويترز) - عاقبت محكمة التحكيم الرياضية يوم الاثنين متسابق القفز العالي الروسي دانييل ليسنكو بالإيقاف ست سنوات لمخالفة قواعد المنشطات.

وكانت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى قد أوقفت ليسنكو مؤقتا في 2018 لعدم إبلاغه عن مكان وجوده ومخالفة برنامج الكشف عن المنشطات.

وعاقبت المحكمة الرياضية ليسنكو بالإيقاف عامين بسبب عدم الإبلاغ عن مكان وجوده وأربع سنوات أخرى عن التلاعب ومخالفة برنامج المنشطات.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html