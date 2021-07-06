فيدرر يصبح أكبر لاعب سنا في عصر الاحتراف يبلغ دور الثمانية في ويمبلدون

أخبار اليابان





لندن (رويترز) - قاوم روجر فيدرر سوء الأحوال الجوية في المجموعة الأولى ليصبح أكبر لاعب سنا في عصر الاحتراف يبلغ دور الثمانية في ويمبلدون للتنس بالفوز 7-5 و6-4 و6-2 على الإيطالي المصنف 23 لورينتسو سونيجو يوم الاثنين.

وكان فيدرر، الذي سيكمل 40 عاما الشهر المقبل، متعادلا 5-5 في المجموعة الأولى قبل أن تسقط الأمطار ليعود اللاعبان إلى غرفة الملابس.

وبعد توقف 20 دقيقة لإغلاق سقف الملعب الرئيسي عاد سونيجو ليرتكب خطأ مزدوجا تحت الأضواء الكاشفة ليخسر إرساله.

ومنح هذا الأمر فيدرر فرصة لفرض كلمته في باقي المباراة بعد أن استفاد فقط من فرصتين من تسع حصل عليها لكسر إرسال منافسه في المجموعة الأولى.

وقال فيدرر الذي وصل إلى دور الثمانية في نادي عموم إنجلترا للمرة 18 ليعزز رقمه القياسي ”لقد حدث فارق مذهل بين اللعب في الهواء وتحت السقف المغلق“.

وأضاف اللاعب السويسري المخضرم ”كانت الأجواء صعبة، وبعد المجموعة الأولى شعرت أني سيطرت على المباراة بشكل أفضل. أشعر بحماس كبير بالوجود في دور الثمانية“.

وسونيجو ليس باللاعب الضعيف على الأراضي العشبية، حيث حقق لقبه الأول في بطولات المحترفين على هذه النوعية في تركيا منذ عامين، وبدأ المباراة بالفعل بقوة.

وربما يعود هذا الظهور المميز في البداية إلى الرياح القوية أو افتقار فيدرر للياقة المباريات، في ظل مشاركته في القليل من البطولات في آخر 18 شهرا.

ولم يكن فيدرر في أفضل مستوياته ولم يستغل كسر إرسال سونيجو والتقدم 4-3، ولم يحسم المجموعة عند امتلاك ضربات الإرسال عندما كانت النتيجة 5-4 وسمح للاعب الإيطالي بإدراك التعادل قبل أن يفوز بعد ذلك عقب التوقف بسبب هطول الأمطار.

وقال فيدرر الذي خضع لجراحتين في الركبة خلال 2020 ”عندما تكون مكاني، ومع هذا العام الذي قضيته، تكون هناك الكثير من علامات الاستفهام حول موقفي. يجب أن تثبت مجددا لنفسك أنك تستطيع“.

وأضاف ”الآن سنرى ما أستطيع تقديمه لاحقا. بكل وضوح كان من المهم مرة أخرى أن أفوز بمجموعات متتالية“.

وفي ظهوره 54 في دور الثمانية في واحدة من البطولات الأربع الكبرى، ليمدد رقمه القياسي، سيلتقي بطل ويمبلدون ثماني مرات مع الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني أو البولندي هوبرت هوركاتش.

(إعداد أشرف حامد وأسامة خيري للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html