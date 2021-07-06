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واشنطن (رويترز) - قال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الاثنين إن إدارة بايدن تحث على ”حل توفيقي“ في محادثات أوبك+ المتعثرة بشأن إنتاج النفط.

وألغى وزراء أوبك+ تلك المحادثات يوم الاثنين بعد أن رفضت دولة الإمارات العربية تمديدا مقترحا لمدة ثمانية أشهر لقيود الإنتاج. وقالت أربعة مصادر بأوبك+ لرويترز إنه لم يحدث تقدم نحو اتفاق.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان ”الولايات المتحدة تراقب عن كثب مفاوضات أوبك+ وتأثيرها على التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 .“

وأضاف قائلا ”لسنا طرفا في هذه المحادثات، لكن مسؤولي الإدارة منخرطون مع العواصم المعنية للحث على حل توفيقي يسمح بالمضي قدما في زيادات إنتاجية مقترحة.“

وساعدت زيادة في أسعار النفط، التي صعدت إلى أعلى مستوياتها منذ 2018، في إذكاء مخاوف التضخم. وجعل الرئيس الأمريكي جو بايدن من التعافي من الركود الذي أثارته جائحة فيروس كورونا أولوية رئيسية لإدارته.

وقال معاونون لبايدن إن هناك حاجة لاستقرار أوضاع سوق النفط لتغذية التعافي والوفاء بهدف الإدارة لجعل أسعار الطاقة في مقدور المستهلكين.

وأغلق خام برنت القياسي العالمي فوق 77 دولارا للبرميل يوم الاثنين، مرتفعا 1.2 بالمئة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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