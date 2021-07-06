فانواتو تنسحب من ألعاب طوكيو البارالمبية بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا

أخبار اليابان

(رويترز) - قالت اللجنة الأولمبية في فانواتو يوم الثلاثاء إنها لن تشارك في ألعاب طوكيو البارالمبية بسبب مسائل متعلقة بكوفيد-19.

وأضافت أن القرار الذي اتخذ بالإجماع للانسحاب جاء بعد اجتماع مع الرياضيين والمدربين، وقالت إن هناك مخاوف حول صحة وسلامة الوفود في خضم "الانتشار السريع لسلالة دلتا" من فيروس كورونا.

وقال هنري فيرا المدير العام لوزارة تطوير الشباب والرياضة في فانواتو إن السلامة هي العامل الأساسي.

وأضاف "أتفهم تعقيدات ترتيبات المشاركة في هذه الألعاب وأدعم قرار اللجنة الأولمبية في الانسحاب من الألعاب. السلامة هي أهم شيء للجميع".

ومن المنتظر أن تقام ألعاب طوكيو البارالمبية في الفترة من 24 أغسطس آب إلى الخامس من سبتمبر أيلول.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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