الذهب يخترق مستوى 1800 دولار مع هبوط عوائد السندات الأمريكية

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(رويترز) - اخترقت أسعار الذهب حاجز 1800 دولار أثناء التعاملات يوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية وانتظار المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يونيو حزيران لتقييم آفاق أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1795.00 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو حزيران عند 1814.78 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة لتسجل عند التسوية 1794.20 دولار.

وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية أدنى مستوى في أسبوعين، وهو ما يعزز جاذبية المعدن النفيس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.3 بالمئة 26.11 دولار للأوقية بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 17 يونيو حزيران عند 26.76 دولار.

وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1086.30 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2796.90 دولار.

(إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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