انتعاش يفوق التوقعات لمبيعات التجزئة بمنطقة اليور في مايو

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بروكسل (رويترز) - أظهرت بيانات نشرت يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو ارتفعت بأكثر من المتوقع في مايو أيار بعد هبوط في أبريل نيسان، مدفوعة بشكل أساسي بالمنتجات غير الغذائية ووقود السيارات.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبية يوروستات إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تتعامل باليورو زادت 4.6 بالمئة علي أساس شهري في مايو أيار وبزيادة تسعة بالمئة عنها قبل عام.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة شهرية 4.4 بالمئة وصعودا 8.2 بالمئة على أساس سنوي.

وفي أبريل نيسان، نزلت المبيعات 3.9 بالمئة على أساس شهري رغم ارتفاع 23.3 بالمئة سنويا، بحسب ما قاله المكتب يوم الثلاثاء.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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