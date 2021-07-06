محام: محكمة مصرية ترفع أمر التحفظ على السفينة إيفر جيفن

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الإسماعيلية (رويترز) - قال محام ومصادر قضائية إن محكمة مصرية رفعت أمر التحفظ على سفينة الحاويات إيفر جيفن مما يسمح بإبحارها المتوقع من قناة السويس يوم الأربعاء.

كان مُلاك السفينة وجهات التأمين عليها أعلنوا يوم الأحد التوصل إلى تسوية مع هيئة قناة السويس بخصوص التعويضات بعد جنوح السفينة في مارس آذار وتعطيلها الحركة في المجرى المائي.

واحتُجزت السفينة بأمر محكمة في بحيرة بالقناة منذ إعادة تعويمها في 29 مارس آذار حيث طالبت هيئة قناة السويس بتعويض من شركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة وشركات التأمين المختصة.

وقال أحمد علي، المحامي الذي يمثل شركة شوي كيسن، يوم الثلاثاء إنه أُبلغ بقرار رفع أمر التحفظ على السفينة.

وأعلنت هيئة قناة السويس أنه سيُسمح للسفينة بالإبحار يوم الأربعاء وسيُقام احتفال بهذه المناسبة.

وقالت مصادر بقناة السويس إن قاطرتين واثنين من كبار مرشدي القناة سيرافقون السفينة التي يبلغ طولها 400 متر، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم.

(تغطية صحفية يسري محمد - إعداد ياسمين حسين ومحمد محمدين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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