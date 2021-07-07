البنوك والطاقة تدفعان المؤشرين داو جونز وإس اند بي 500 للهبوط

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نيويورك (رويترز) - هبط المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 في بورصة وول ستريت يوم الثلاثاء مع اقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح في بعض المجموعات الأكثر ارتباطا بالنمو الاقتصادي بينما ارتفع المؤشر ناسداك ليسجل مستوى إغلاق قياسيا جديدا.

وهبطت أسهم البنوك مع هبوط عائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ 24 فبراير شباط.

وقاد داو جونز الانخفاضات في جلسة الثلاثاء بينما ضغطت أسهم الشركات المالية على المؤشر ستاندرد اند بورز الذي تضرر أيضا من خسائر لأسهم شركات الطاقة.

وأنهى داو جونز جلسة التداول منخفضا 204.90 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 34581.45 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 8.80 نقطة، أو 0.20 بالمئة، ليغلق عند 4343.54 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 24.32 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 14663.64 نقطة.

وأظهرت بيانات أن نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نما بوتيرة معتدلة في يونيو حزيران، مكبوحا على الأرجح بنقص في العمالة والمواد الخام.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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