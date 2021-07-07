ريتشاردسون لن تكون ضمن فريق التتابع الأمريكي في طوكيو

أخبار اليابان





(رويترز) - لن تشارك العداءة شاكيري ريتشاردسون ضمن فريق التتابع الأمريكي لسباق أربعة في 100 متر في الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد أن قبلت قرار إيقافها شهرا واحدا بعد أن جاءت نتيجة فحوصها إيجابية للقنب.

وكان من المتوقع أن تكون العداءة البالغ عمرها 21 عاما، والتي فازت بلقب سباق 100 متر في التصفيات الأمريكية الأولمبية الشهر الماضي، ضمن أبرز الرياضيين في ألعاب طوكيو.

وكان عشاق ريتشاردسون يمنون النفس بمشاركتها في سباق التتابع بعد أن أكدت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات عقوبة الإيقاف الأسبوع الماضي.

وقال الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى في بيان مكتوب ”نحن نشعر بتعاطف كبير مع الظروف المتعلقة بشاكيري ريتشاردسون، ونشيد بشدة بمسؤوليتها، وسنقدم لها الدعم المتواصل داخل المضمار وخارجه“.

وقالت ريتشاردسون في مقابلة مع محطة (إن.بي.سي) التلفزيونية منذ أيام إنها تعاطت المادة المحظورة للتعامل مع وفاة والدتها.

وتنطلق منافسات سباق 100 متر للتابع في طوكيو يوم 30 يوليو تموز، بعد يومين من انتهاء إيقافها، لكنها لن تستطيع المشاركة لأن إيقافها يعني إلغاء نتائجها في التصفيات. واقتصر حلمها في الظهور في الأولمبياد على اللعب مع فريق التتابع.

وقال الاتحاد الأمريكي ”كل الرياضيين في ألعاب القوى الأمريكية يدركون بنفس القدر لوائح مكافحة المنشطات وضرورة الالتزام بها، وسنفقد مصداقيتنا كهيئة وطنية مسؤولية إذا تم تنفيذ اللوائح في ظروف معينة فقط“.

وأضاف الاتحاد الأمريكي أنه يثق أن لوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الخاصة بالمادة الموجودة في القنب ”سيتم إعادة تقييمها“.

(إعداد أشرف حامد وأسامة خيري للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html