الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعتزم فتح مكتب بالسعودية لكن ينفي أن يكون مقرا إقليميا

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القاهرة (رويترز) - قالت السعودية يوم الأربعاء إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد وافق على فتح مقر إقليمي في الرياض، لكن الاتحاد نفي أنه سيكون مركزا إقليميا، وذلك في أحدث مؤشر على الحساسيات في المملكة حيال وضع تمثيل الأنشطة الأجنبية.

كانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنها وقعت ”اتفاقية مقر“ مع إياتا لفتح ”مكتبه الإقليمي في المملكة“.

يمثل إياتا حوالي 290 شركة طيران في أنحاء العالم، ولديه مقر إقليمي حاليا في العاصمة الأردنية عمان.

وقال إياتا إنه وافق على إنشاء مكتب في السعودية لكن ليس مقرا إقليميا.

وقال متحدث باسم إياتا في رسالة إلكترونية ”سوف يخدم الاحتياجات المتزايدة للقطاع (في المملكة). لدينا مقر إقليمي... في عمان ولن ننقل مهامه (إلى السعودية)“.

ولم ترد الهيئة حتى الآن على طلب للحصول على مزيد من التعقيب.

تضغط السعودية على الشركات لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة، وحذرت من أنه بداية من 2024، لن تمنح عقودا حكومية للشركات التي لها مقار إقليمية في أماكن أخرى.

وهذه الخطوة واحدة من العديد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في الفترة الأخيرة لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السعودية عن خطة لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية تهدف لأن تكون المملكة خامس أكبر محطة للطيران العابر.

وأبلغت مصادر مطلعة رويترز أن شركة طيران جديدة مزمعة ستستهدف حركة نقل الركاب الدولي العابر، وهو ما يضعها في منافسة مباشرة مع عملاقين خليجيين هما طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية ويفتح جبهة جديدة للمنافسة في المنطقة.

(تغطية صحفية مروة رشاد وتيم هابر - إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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