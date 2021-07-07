كوريا الجنوبية تدرس إعادة تشديد قيود كورونا مع ارتفاع الإصابات

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سول (رويترز) - سجلت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ثاني أكبر حصيلة يومية للإصابات على الإطلاق، بعد أيام فقط من بدء تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في بعض مناطق البلاد مع تسارع حملة التطعيم.

وتم رصد معظم الإصابات الجديدة في سول كثيفة السكان، مما دفع المسؤولين إلى تمديد القيود على الحركة في العاصمة والمناطق المحيطة بها أسبوعا آخر واحدا على الأقل، بينما يدرسون إعادة فرض القيود المشددة.

وقال رئيس الوزراء كيم بو كيوم إن الموجة الرابعة من الإصابات بالفيروس، التي تقودها سلالة دلتا شديدة العدوى، تنتشر سريعا لاسيما بين غير المطعمين من الفئات العمرية في العشرينات والثلاثينات.

وأضاف ”إذا لم تتم السيطرة على الوضع بعد مراقبة ليومين أو ثلاثة، فقد لا يكون أمامنا من خيار آخر سوى فرض أشد مستويات التباعد الاجتماعي صرامة“.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة باك كيونج مي للصحفيين يوم الأربعاء إن الرئيس مون جيه-إن أمر بتعبئة الجيش من أجل دعم توسيع عملية تعقب المخالطين للمصابين، وحث السلطات على زيادة عدد مراكز الفحص بالمناطق كثيفة السكان.

وسجلت السلطات أكبر زيادة يومية في الإصابات في 25 ديسمبر كانون الأول، خلال الموجة الثالثة من الجائحة في البلاد.

وبلغ إجمالي الإصابات في كوريا الجنوبية 162753 والوفيات 2033 منذ بدء الجائحة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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