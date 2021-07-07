أسهم أوروبا تنتعش مع صعود شركات التعدين والسيارات

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(رويترز) - ربحت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات من تراجعات حادة في الجلسة السابقة نتيجة لهبوط عائدات السندات.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش. ويوم الثلاثاء، توقف الاتجاه الصعودي الذي شهده المؤشر على مدار ثلاث جلسات متتالية عقب هبوط حاد لعائدات السندات الأمريكية وفي منطقة اليورو نتيجة مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي.

وصعدت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز وصناعة السيارات، التي تحملت عبء موجة البيع يوم الثلاثاء، بما بين واحد بالمئة و1.3 بالمئة.

وزاد أسهم شركة النفط العملاقة رويال داتش شل المدرجة في بريطانيا 2.7 بالمئة بعدما أعلنت أنها سترفع عائدات المساهمين من خلال إعادة شراء أسهم أو توزيعات.

وزاد سهم شركة البرمجيات الألمانية ساب 2.7 بالمئة أيضا، وعزا متعاملون ذلك لرفع بنك أوف أمريكا توصيته للسهم إلى شراء.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع لجنة السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء والذي يلقي الضوء على خطته لتقليص مشتريات الأصول.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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