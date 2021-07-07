اليابان تدرس منع الجماهير في الأولمبياد وتستعد لحالة الطوارئ

أخبار اليابان

من يوشيفومي تاكيموتو

طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا يوم الأربعاء إن حكومته ستتخذ قرارا بالتنسيق مع منظمي أولمبياد طوكيو بشأن إمكانية السماح للجماهير بحضور الألعاب بعد مناقشات يوم الخميس تتعلق بتمديد إجراءات الحد من انتشار عدوى كوفيد-19.

وأشار سوجا إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة لعرقلة انتشار الفيروس يوم الخميس ومن المتوقع أن تحدد هذه الإجراءات إمكانية حضور الجماهير للمنافسات الأولمبية.

وذكرت صحيفة نيكي أن الحكومة اليابانية تستعد لإعلان حالة الطوارئ هذا الشهر في طوكيو للحد من تفشي العدوى لتستمر الإجراءات حتى 22 أغسطس آب بعد انتهاء الأولمبياد.

وقالت مصادر عديدة لرويترز يوم الأربعاء إن اليابان تدرس منع كل الجماهير من حضور منافسات أولمبياد طوكيو قبل 16 يوما على انطلاق الألعاب الصيفية.

ومن المقرر أن يُحسم مصير الجماهير بعد اجتماع خماسي الأطراف يوم الخميس يشمل حاكم طوكيو ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

وقال خبراء طبيون خلال الأسابيع الماضية إن عدم استقبال جماهير في الأولمبياد هو الخيار الأقل مخاطرة وسط مخاوف عامة من ارتفاع الإصابات بالفيروس خلال الألعاب.

ومنع المنظمون بالفعل الجماهير الأجنبية من الحضور وسمحوا في وقت سابق للجماهير المحلية بسعة 50 في المئة من الملاعب بحد أقصى 10 آلاف مشجع.

وذكرت مصادر بالحزب الحاكم لرويترز "من الناحية السياسية لا مفر الآن من منع الجماهير".

وستشهد اليابان انتخابات عامة في وقت لاحق هذا العام وتصر الحكومة على أن الألعاب الأولمبية، التي تأجلت العام الماضي بسبب تفشي الفيروس حول العالم، قد تؤثر في صندوق التصويت.

وسجلت طوكيو 920 إصابة جديدة بالفيروس يوم الأربعاء وهو أعلى رقم منذ 13 مايو آيار. وحصل ربع سكانها فقط على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.

وتنطلق الألعاب الأولمبية في 23 يوليو تموز وتختتم في الثامن من أغسطس آب.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)









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