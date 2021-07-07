الشركة المالكة لإيفر جيفن تقول إنها ستظل عميلا لقناة السويس

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سفينة الحاويات إيفر جيفن تبحر مغادرة البحيرة المرة الكبرى في الإسماعيلية يوم الأربعاء. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز
سفينة الحاويات إيفر جيفن تبحر مغادرة البحيرة المرة الكبرى في الإسماعيلية يوم الأربعاء. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز

القاهرة (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي ممثل لشركة شوي كيسن اليابانية المالكة لسفينة الحاويات إيفر جيفن يوم الأربعاء إن شركته ستظل عميلا لقناة السويس بانتظام.

كان يوكيتو هيجاكي المسؤول في إيماباري لبناء السفن التابعة لها شوي كيسن يتحدث في رسالة مسجلة بثت بمناسبة الإفراج عن إيفرجيفن من قناة السويس بعد أكثر من ثلاثة أشهر من جنوحها هناك.

(تغطية صحفية إيدان لويس - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز