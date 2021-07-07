محامي هيئة قناة السويس: ملتزمون بسرية اتفاق الإفراج عن السفينة

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القاهرة (رويترز) - قال محامي هيئة قناة السويس إن الهيئة ملتزمة بالحفاظ على سرية شروط الاتفاق الذي وقعته يوم الأربعاء مع الشركة مالكة سفينة الحاويات إيفر جيفن وشركات التأمين المعنية.

وقال المحامي خالد أبوبكر عند التوقيع إن الاتفاق يحفظ لهيئة القناة حقوقها بالكامل.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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