التلفزيون المصري: هيئة قناة السويس توقع اتفاقا لتسوية أزمة السفينة إيفر جيفن

أخبار اليابان





القاهرة (رويترز) - قال التلفزيون المصري إن هيئة قناة السويس وقعت تسوية يوم الأربعاء مع الشركة مالكة السفينة إيفر جيفن وشركات التأمين المعنية وذلك بالتزامن مع الإفراج عن السفينة وتحركها للخروج من الممر المائي.

وكانت سفينة الحاويات قد جنحت في قناة السويس وسط رياح شديدة

وعطلت حركة الملاحة فيها في أواخر مارس آذار الماضي مما أثار نزاعا بين الجانبين على تعويض الهيئة عما لحق بالممر من أضرار.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html