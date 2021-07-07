الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن: السفينة ستخضع لفحص تحت الماء بميناء بورسعيد

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القاهرة (رويترز) - قالت شركة شوي كيسن المالكة للسفينة إيفر جيفن يوم الأربعاء إن السفينة ستخضع لعملية مسح تحت الماء في ميناء بورسعيد المصري، عند المدخل الشمالي لقناة السويس، قبل الانطلاق إلى الميناء التالي حيث سيتم الإفراج عن شحنتها.

وقالت الشركة في بيان "نأسف لتأثير تأخر الرحلة على كل من كانت له شحنة على متن (السفينة) لكننا نؤكد لكل أصحاب الشحنات بأنه تم خلال هذه المسألة بذل كل الجهود لتقليل فترة التأخير وتأمين الإفراج عن السفينة بأسرع وقت ممكن".

(تغطية صحفية نادين عوض الله وأيدان لويس- إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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