هيئة قناة السويس تقول اتفاق إيفر جيفن ينص على ألا تكون هناك مطالب أخرى للطرفين

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الإسماعيلية (رويترز) - قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يوم الأربعاء إن التسوية بين الهيئة وملاك السفينة إيفر جيفن وجهات التأمين عليها ينص على ألا تكون هناك مطالب أخرى لأي من الطرفين.

وأضاف للصحفيين أن الاتفاق يشمل تسديد مبلغ دفعة واحدة لكنه لم يقدم تفاصيل. وأشار إلى أن هيئة قناة السويس لن تغير قواعد مرور السفن عند سوء الأحوال الجوية لكن جنوح إيفر جيفن في المجرى المائي أدى إلى تسريع خطط توسيع القناة.

(تغطية صحفية نادين إبراهيم ونادين عوض الله - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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