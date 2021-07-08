السلطات: السيطرة على حريق في سفينة بميناء جبل علي في دبي

أخبار اليابان





دبي (رويترز) - قال المكتب الاعلامي لحكومة دبي يوم الأربعاء إنه تمت السيطرة على حريق نتج عن انفجار على متن سفينة في ميناء جبل علي بدبي، أكبر مركز لإعادة الشحن في الشرق الأوسط.

وقالت منى المري مديرة المكتب الإعلامي لحكومة دبي لقناة العربية المملوكة لسعوديين إن الانفجار وقع بسبب ”حادث طبيعي“ في حاوية بها مواد قابلة للاشتعال.

ونقلت قناة العربية عن شرطة دبي قولها إن الانفجار ”قد يكون سببه احتكاك أو ارتفاع درجة الحرارة“.

وسمع شهود في مناطق سكنية تبعد ما بين 15 و22 كيلومترا عن جبل علي دوي الانفجار.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات. وبث المكتب مشاهد لضخ مياه لإخماد النيران وتناثر الحطام في الموقع.

وقال شهود من رويترز إن حركة السيارات داخل وخارج الميناء بدت طبيعية، بينما استمر وصول عربات الدفاع المدني حتى حوالي الساعة 2100 بتوقيت جرينتش.

وقال المكتب الإعلامي على تويتر إنه ”تمت السيطرة على حريق ناجم عن انفجار داخل حاوية على متن سفينة في ميناء جبل علي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات“.

وأضاف أن السفينة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، كانت تستعد للرسو في أحد المراسي بعيدا عن خط الشحن الرئيسي بالميناء.

ونقلت العربية عن حكومة دبي قولها إنه تم إجلاء طاقم السفينة في الوقت المناسب.

ولم يكن لدى موانئ دبي العالمية، التي تمتلك ميناء جبل علي، أي تعليق فوري عندما اتصلت بها رويترز.

(تغطية صحفية مكتب دبي ونيرة عبد الله وأحمد طلبة من القاهرة -إعداد مصطفى صالح)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html