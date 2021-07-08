الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار اليابان





بكين (رويترز) - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الخميس إن بر الصين الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء مقارنة مع 57 في يوم الثلاثاء.

وذكرت اللجنة في بيان أن اثنتين من الحالات الجديدة رُصدت داخل البلاد، بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج.

وأضافت أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض بلغ 10. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين بلغ 91966 حالة، في حين ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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