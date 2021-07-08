كوريا الجنوبية تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19

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سول (رويترز) - سجلت كوريا الجنوبية يوم الخميس أكبر حصيلة يومية للإصابات بكوفيد-19، وحذرت مسؤولة صحة كبيرة من أن الأعداد قد تبلغ الضعف تقريبا بحلول نهاية يوليو تموز، الأمر الذي قد يدفع البلاد إلى بحث تطبيق إغلاق جزئي في العاصمة سول الأكثر تضررا.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 1275 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين حتى منتصف ليلة يوم الأربعاء وهو ما يتجاوز عدد الإصابات اليومية في ذروة الموجة الثالثة التي شهدتها في ديسمبر كانون الأول.

ووفقا لبيانات الوكالة فإن نحو 80 بالمئة من الإصابات المحلية الجديدة كانت في منطقة سول الكبرى التي تضم العاصمة وإقليم جيونجي ومدينة إنتشون.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن عدد الإصابات يوم الخميس سيتجاوز الألف أيضا إذ بلغت الإصابات الجديدة 1039 حتى السادسة مساء (0900 بتوقيت جرينتش).

وقال رئيس الوزراء كيم بو كيوم إن الحكومة ستراقب الوضع طوال الأسبوع وستناقش احتمال فرض قيود أشد في سول ومناطق أخرى خلال الاجتماع المعني بمناقشة الجائحة يوم الأحد.

وذكرت السلطات يوم الأربعاء أن الفيروس ينتشر على نحو سريع، لاسيما بين غير المطعمين من الفئات العمرية في العشرينات والثلاثينات، وفي الوقت نفسه يزيد عدد المصابين بالسلالة دلتا الأسرع انتشارا على نحو مقلق.

وقالت جيونج إيون كيونج مديرة وكالة مكافحة الأمراض إن تقديرات الوكالة تشير إلى أن عدد الإصابات اليومية قد يبلغ نحو 1400 بحلول نهاية هذا الشهر أو قد يتجاوز الألفين إذا تدهور الوضع.

وبلغ إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية 164028 والوفيات 2034 منذ بدء الجائحة.

(إعداد مصطفى صالح ومروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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