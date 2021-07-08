أسهم اليابان تتراجع مع اعتزام طوكيو فرض حالة الطوارئ قبيل الأولمبياد

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - تراجعت الأسهم اليابانية يوم الخميس، إذ أثار اعتزام البلاد إعادة فرض حالة الطوارئ لاحتواء عودة وتيرة إصابات كوفيد-19 للزيادة مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 0.88 بالمئة إلى 28118.03 نقطة، وهو أدنى مستوى عند الإغلاق في أكثر من أسبوعين، في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع 0.90 بالمئة إلى 1.920.32 نقطة.

قال وزير ياباني إن البلاد تستعد لإعلان حالة الطوارئ الرابعة لطوكيو، والتي ستستمر خلال استضافتها للأولمبياد.

تخضع منطقة طوكيو حاليا لقيود "شبه طارئة" أقل صرامة بعض الشيء. وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا إنه في ظل القيود المشددة، سيُطلب من المطاعم التوقف عن تقديم المشروبات الكحولية.

وقالت صحيفة أساهي اليومية إنه من المقرر أن يحظر منظمو الأولمبياد حضور الجماهير للألعاب التي تستمر في الفترة من 23 يوليو تموز إلى الثامن من أغسطس آب.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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