صحيفة: أولمبياد طوكيو بدون جمهور على الأرجح

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - ذكرت صحيفة أساهي يوم الخميس أنه من المنتظر أن يحظر منظمو دورة طوكيو للألعاب الأولمبية حضور الجمهور مع تأهب اليابان لإعلان حالة طوارئ في العاصمة تستمر طوال فترة استضافة الحدث الرياضي لمنع موجة جديدة من جائحة كورونا.

ونقلت الصحيفة اليومية عن مشاركين في تنظيم الأولمبياد أن المنظمين بصدد اتخاذ القرار رسميا خلال محادثات خماسية بين أهم الأطراف المعنية تعقد مساء يوم الخميس.

وهذه الخطوة هي أحدث انتكاسة تواجه الأولمبياد المتعثر المؤجل بالفعل من العام الماضي بسبب الجائحة وشابته سلسلة انتكاسات تشمل تجاوزات ضخمة في الميزانية المحددة.

وعلى مدى أسابيع قال خبراء صحة إن إقامة الأولمبياد بدون جمهور سيكون الخيار الأقل خطرا وسط زيادة القلق الشعبي من أن يؤدي توافد آلاف الرياضيين والمسؤولين إلى موجة جديدة من الإصابات.

وحظر المنظمون بالفعل الجمهور الوافد من الخارج، ويفرضون في الوقت الراهن حدا أقصى لحضور الجمهور المحلي بنسبة 50 بالمئة أي ما يصل إلى عشرة آلاف شخص.

يرأس المحادثات التي تجرى مساء يوم الخميس توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي يصل إلى طوكيو يوم الخميس، ويشارك فيها مسؤولون من حكومة طوكيو والحكومة المركزية.

ولم تشهد اليابان ارتفاعا شديدا وسريعا في الإصابات بكوفيد-19 مثلما حدث في الكثير من البلدان الأخرى، لكنها سجلت ما يتجاوز 810 آلاف إصابة و14900 وفاة بالمرض.

وفي ظل تباطؤ حملة التطعيم لم يتلق سوى ربع السكان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

ويأتي فرض حالة طوارئ جديدة في طوكيو بعد زيادة الإصابات اليومية الجديدة في المدينة إلى 920 يوم الأربعاء وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو أيار.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا الذي يرأس فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن القيود الجديدة ستطبق بدءا من 12 يوليو تموز وحتى 22 أغسطس آب.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية بين 23 يوليو تموز والثامن من أغسطس آب.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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