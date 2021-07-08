شركات يابانية تستكشف مع أدنوك فرص إنتاج الأمونيا في الإمارات

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طوكيو (رويترز) - قالت إنبكس كورب اليابانية وجيرا و​المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن يوم الخميس إنها اتفقت مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على استكشاف إمكانية إنتاج الأمونيا في الإمارات.

وقالت الشركات في بيان إن إنبكس، وهي أكبر شركة للنفط والغاز باليابان، وجيرا، أكبر مولد للكهرباء في اليابان، و​المؤسسة الوطنية للنفط والغاز والمعادن ستعمل مع أدنوك لدراسة الإمكانية التجارية لإنتاج ونقل الأمونيا إلى اليابان.

تستخدم الأمونيا في الأسمدة ومواد صناعية لكن يُنظر إليها أيضا على أنها مصدر فعال للطاقة في المستقبل إلى جانب الهيدروجين. ولا ينبعث منها ثاني أكسد الكربون عند الاحتراق، لكن إنتاجها يُخرج انبعاثات إذا استخدم فيه الوقود الأحفوري.

وتخطط الشركات الأربع لاستكشاف إمكانية إنتاج الأمونيا مع بصمة كربونية منخفضة من الهيدروجين المشتق من الغاز الطبيعي، على أن يتم احتجاز معظم ثاني أكسيد الكربون المنبعث من إنتاج الأمونيا للاستفادة منه في تعزيز عمليات استخراج النفط من الحقول البحرية قبالة سواحل أبوظبي.

وقال متحدث باسم جيرا إن الشركات تسعى إلى إتمام الدراسة المشتركة بحلول نوفمبر تشرين الثاني.

وضعت اليابان هدفا لزيادة الطلب على وقود الأمونيا لديها إلى ثلاثة ملايين طن سنويا بحلول عام 2030 من صفر حاليا وإقامة سلسلة إمداد جديدة لذلك الوقود في محاولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة تغير المناخ.

(تغطية صحفية يوكا أوباياشي - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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