صعود اليورو والين وسط تخلي مستثمرين عن مراكز مخاطرة

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لندن (رويترز) - ارتفع اليورو يوم الخميس، بينما يتجه الين الياباني نحو تسجيل أكبر زيادة يومية هذا العام، مع تخلي مستثمرين عن مراكز تنطوي على مخاطرة في أسواق العملات.

وتمسكت العملة الموحدة بمكاسب مبكرة حققتها بعدما وضع البنك المركزي الأوروبي هدفا جديدا للتضخم يوم الخميس وتبنى دورا في مكافحة تغير المناخ بعد مراجعة لإستراتيجية كانت متوقعة على نطاق واسع بالأسواق.

ورغم ارتفاع الدولار في البداية خلال التعاملات المبكرة في لندن، قفز اليورو مع تسارع وتيرة عمليات البيع.

ومقابل الدولار، صعد اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.1838 دولار، في حين زاد 0.6 بالمئة مقابل الجنيه الإسترليني مسجلا 85.98 بنس.

وهبط الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة إلى 0.7420 دولار أمريكي، مسجلا أدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر كانون الأول. وقفز الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا 0.8 بالمئة إلى 109.8، متجها نحو تسجيل أكبر زيادة في يوم واحد منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني 2020.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.2 بالمئة إلى 92.54 من يوم الأربعاء، عندما لامس 92.844 للمرة الأولى منذ الخامس من أبريل نيسان.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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