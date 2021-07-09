مسؤولون: زيادة إصابات كوفيد-19 في أمريكا بين غير الحاصلين على اللقاح

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(رويترز) - ذكر مسؤولون أمريكيون يوم الخميس أن حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة زادت 11 في المئة الأسبوع الماضي، وأنها اقتصرت تقريبا على من لم يحصلوا على اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.

وقالت راشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن نحو 93 في المئة من حالات كوفيد-19 حدثت في مقاطعات تقل فيها معدلات التطعيم عن 40 في المئة، مضيفة أن جميع الوفيات تقريبا بين أشخاص لم يتلقوا اللقاح.

وأشارت والينسكي إلى أن حالات كوفيد-19 تزداد في مقاطعات يسكنها تسعة ملايين شخص.

وقال جيف زينتس الذي يقود فريق البيت الأبيض المعني بمواجهة كوفيد-19 إن البيت الأبيض يعتزم تركيز المساعدات الاتحادية على التطعيم ضد كوفيد-19 وعلاجه في ولايات منها ميزوري ونيفادا وإيلينوي.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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