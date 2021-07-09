الاتحادات الرياضية تشعر بخيبة أمل لكنها تقبلت قرار طوكيو حظر الجماهير

أخبار اليابان





(رويترز) - عبرت اتحادات رياضية عن خيبة أملها لقرار منظمي أولمبياد طوكيو حظر حضور المشجعين لكنها أبدت تفهمها لحاجة اليابان لاتخاذ اجراءات صارمة لمكافحة جائحة كورونا.

وقال المنظمون يوم الخميس إن الألعاب ستقام بدون جماهير خلال الفترة بين 23 يوليو تموز والثامن من اغسطس اب في مدينة طوكيو المستضيفة بعد إعلان اليابان حالة طوارئ في العاصمة تستمر طوال فترة الأولمبياد لمكافحة الوباء.

وصرح رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بأنه من المهم الحيلولة دون أن تصبح طوكيو، التي تشهد انتشارا للسلالة دلتا شديدة العدوى، مصدرا لموجة جديدة من الجائحة.

وسيتم التشديد أيضا على عشاق الرياضة بعدم التجمع لمتابعة مسابقات تقام على الطرق العامة مثل رياضة الثلاثي رغم أن المسؤولين قالوا إن بعض الملاعب خارج منطقة طوكيو الكبرى ستسمح بحضور أعداد صغيرة من المشجعين.

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن الرياضيين باتو الآن أكثر اعتيادا على المنافسة في ملاعب غير ممتلئة لكنهم كانوا يفضلون على كل حال اللعب أمام "جماهير صاخبة" في ألعاب طوكيو.

وأضاف الاتحاد في بيان "إنه أمر محبط للجميع. بالنسبة لعشاق الرياضة في طوكيو واليابان فان الحصول على فرصة مشاهدة أفضل الرياضيين في العالم ينافسون أمامهم بشحمهم ولحمهم لا تتكرر كثيرا.

"بالطبع نحتاج إلى تفهم القرارات التي تتخذها كل دولة على حدة والالتزام بها لأن هذا الفيروس يؤثر على كل الدول والمناطق بشكل مختلف.

"ما يجب أن نركز عليه جميعا في عالم الرياضة هو اتخاذ قرارات شجاعة تكون عادة في غاية الصعوبة".

وقال الاتحاد الدولي للهوكي إنه كان يتوقع حضور خمسة آلاف و2500 مشجع على الترتيب في الملعبين اللذين سيستضيفان المنافسات.

وأضاف "بينما نأسف بشدة لأن الوضع الصحي يحول دون حضور المشجعين المنافسات فاننا نتفهم تماما وندعم قرار السلطات اليابانية والمنظمين واللجنة الأولمبية الدولية.

* منافسة عظيمة

وقال الكويتي حسين المسلم الرئيس المنتخب الجديد للاتحاد الدولي للسباحة إن الاتحاد كان يأمل في اقامة المنافسات أمام مدرجات ممتلئة بنسبة 50 في المئة على الأقل.

وأضاف لرويترز في رسالة عبر البريد الالكتروني "لكن هذا القرار بالطبع في يد منظمي ألعاب طوكيو والسلطات اليابانية.

"لكن مع ذلك يملك الرياضيون الكثير من الطرق الجذابة للتفاعل مع أنصارهم وعشاق الرياضة في بلادهم ويثق الاتحاد الدولي للسباحة في أن أبطاله سيواصلون تقديم عروض قوية تمتع المشاهدين عبر شاشات التلفزيون في منازلهم".

وحظر الجماهير أحدث انتكاسة تواجه الأولمبياد المتعثر المؤجل بالفعل من العام الماضي بسبب الجائحة وشابته سلسلة انتكاسات تشمل تجاوزات ضخمة في الميزانية المحددة.

وعلى مدى أسابيع قال خبراء صحة إن إقامة الأولمبياد بدون جمهور سيكون الخيار الأقل خطرا وسط زيادة القلق الشعبي من أن يؤدي توافد آلاف الرياضيين والمسؤولين إلى موجة جديدة من الإصابات.

وقال الاتحاد الألماني لألعاب القوى إن قرار المنظمين "معقول ومناسب" في ضوء الوباء.

وأضاف "ينبغي ألا تساهم الأولمبياد في زيادة معدلات الإصابة بالفيروس على المستوى الوطني وكذلك على المستوى العالمي.

"بشكل عام يجب على المنظمين ألا يدخروا أي جهد أو تكلفة في إطار واجباتهم لتقليل مخاطر الإصابة بالعدوى بين جميع المشاركين والعاملين بكل الوسائل والاجراءات الممكنة. وهذا ينطبق أيضا على قواعد النظافة والسلامة".

وأبلغت اللجنة الأولمبية الكندية رويترز عبر البريد الالكتروني "حالة الطوارئ في اليابان مختلفة تماما عن الإجراءات المطبقة في أونتاريو على سبيل المثال والتي ما زالت تحظر التجمع في المناطق المغلقة.

"في اليابان، يستطيع الجميع الذهاب إلى السينما وتناول الطعام في المطاعم واستخدام وسائل النقل العامة والعمل في المكاتب. بدون أدنى شك غياب الجماهير في الأولمبياد سيؤدي إلى تجربة مختلفة للجميع في طوكيو".

(إعداد أشرف حامد وشادي أمير للنشرة العربية)

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