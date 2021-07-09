كيريوس يقول لن يشارك في أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان





(رويترز) - قال نيك كيريوس يوم الخميس إنه لن يمثل أستراليا في منافسات التنس في أولمبياد طوكيو إذ لا يريد اللعب في ظل غياب الجماهير.

وفي وقت سابق من يوم الخميس أعلن منظمو أولمبياد طوكيو إقامتها بدون جماهير بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في اليابان وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة خلال البطولة التي تنطلق في 23 يوليو تموز.

وكتب كيريوس البالغ عمره 26 عاما في مواقع التواصل الاجتماعي "كنت أحلم بتمثيل أستراليا في الأولمبياد وأعلم أنني ربما لن أحصل على هذه الفرصة مرة أخرى.

"لكني على دراية بنفسي. فكرة اللعب أمام مدرجات خالية لا تناسبني. إنها لم تناسبني مطلقا".

وأشار كيريوس إلى أنه لا يريد حرمان رياضي أسترالي آخر من تمثيل بلاده وسيقضي هذا الوقت للتعافي.

وانسحب كيريوس من الدور الثالث ببطولة ويمبلدون أمام فيلكس أوجيه ألياسيم السبت الماضي بسبب إصابة في البطن.

وانضم كيريوس إلى مجموعة من الاسماء البارزة الذين قرروا عدم المشاركة في طوكيو من بينهم رفائيل نادال ودومينيك تيم وستانيسلاس فافرينكا وسيرينا وليامز وسيمونا هاليب.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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