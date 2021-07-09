كوريا الجنوبية تشدد قيود كورونا مع تسجيل مستويات قياسية جديدة للإصابات

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سول (رويترز) - ستشدد كوريا الجنوبية قيود مكافحة فيروس كورونا بدءا من يوم الاثنين في سول والمناطق المجاورة لها، مع تنامي القلق في ظل تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 على مستوى البلاد لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت كوريا الجنوبية 1316 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين حتى منتصف ليل الخميس، ارتفاعا من المستوى القياسي السابق المسجل يوم الأربعاء البالغ 1275.

لكن مسؤولة صحية كبيرة حذرت يوم الخميس من أن الأعداد قد تتضاعف تقريبا بحلول نهاية يوليو تموز، وأعلن رئيس الوزراء كيم بو كيوم في اجتماع للحكومة بثه التلفزيون تشديد القيود لمدة أسبوعين.

وبموجب القيود الجديدة، سيُنصح الناس بالبقاء في البيوت قدر الإمكان، وتُوصى المدارس بالتحول إلى التعليم عن بعد، كما تحظر التجمعات.

وتشمل القيود أيضا عدم السماح بحضور الجماهير المباريات الرياضية، وإلزام الفنادق بالعمل بثلثي طاقتها الإجمالية.

وبلغ إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية 165344 والوفيات 2036 منذ بدء الجائحة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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