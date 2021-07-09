انخفاض مبيعات السيارات الصينية 12.4% في يونيو

أخبار اليابان





بكين (رويترز) - أظهرت بيانات للقطاع يوم الجمعة أن مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق في العالم للسيارات، انخفضت 12.4 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

وكشفت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات بالصين أن المبيعات إجمالا سجلت 2.02 مليون سيارة في يونيو حزيران.

وباعت البلاد 12.89 مليون سيارة في الفترة بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران، بزيادة 25.6 بالمئة عن المستويات المسجلة قبل عام.

وحافظت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، على زخمها القوي، لتقفز 139.3 بالمئة مع بيع 256 ألف مركبة الشهر الماضي.

ويوسع مصنعو مركبات الطاقة الجديدة، مثل نيو وإكس بنغ وبي.واي.دي، قدرات التصنيع في الصين، متشجعين بترويح حكومي لسيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء.

وباعت تسلا 33 ألفا و155 سيارة كهربائية في الصين في يونيو حزيران.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html