صعود أسهم أوروبا في نهاية أسبوع مضطرب

أخبار اليابان





(رويترز) - صعدت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة إذ يقتنص المستثمرون الصفقات بعد إحدى أسوأ موجات البيع التي شهدتها السوق منذ بداية العام في ظل حالة من القلق بشأن تعثر تعافي الاقتصاد العالمي.

وربح المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت القطاعات التي تضررت جراء الانخفاض هذا الأسبوع، مثل شركات صناعة السيارات والتعدين، بالقدر الأكبر.

لكن المؤشر القياسي ما زال على مسار تسجيل خسارة أسبوعية 0.4 بالمئة بعد قفزة جديدة في الإصابات بكوفيد-19، على الأخص في آسيا، وكذلك ارتفاع في أسواق السندات مما يضر بالإقبال على الأصول العالية المخاطر.

وارتفعت أسهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيزي جت وريان إير بين واحد بالمئة و2.6 بالمئة إذ تخطط بريطانيا لإنهاء الحجر الصحي على القادمين من الخارج الذين تلقوا جرعات اللقاح كاملة من دول أخرى في الأسابيع المقبلة.

وربح سهم إيرباص الفرنسية لصناعة الطائرات 2.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن قفزة 52 بالمئة في التسليمات في النصف الأول من العام.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html