كوري يبتكر مرحاضا يحول الفضلات إلى طاقة ويمنح مستخدمه عملات رقمية

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من مينو باك

أولسان (كوريا الجنوبية) (رويترز) - قد يتيح لك استخدام المرحاض سداد ثمن القهوة أو شراء موز داخل حرم جامعة بكوريا الجنوبية.. حيث تستخدم الفضلات البشرية للمساهمة في توفير الكهرباء لأحد المباني.

أصبح هذا ممكنا بعدما ابتكر تشو جاي ون أستاذ الهندسة الحضرية والبيئية في معهد أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا مرحاضا صديقا للبيئة متصلا بمختبر يحوّل الفضلات إلى غاز حيوي وسماد عضوي.

ويستخدم المرحاض الذي يحمل اسم (بي في) مضخة لإرسال الفضلات إلى خزان تحت الأرض مما يقلل من استهلاك المياه. وهناك تحول الكائنات الدقيقة مياه الصرف إلى ميثان يصبح بدوره مصدرا لمد المبنى بالطاقة وتشغيل موقد غاز وغلاية مياه وخلية وقود الأكسيد الصلب.

وقال مبتكر المرحاض إن الشخص العادي يُخرج نحو 500 جرام من الفضلات يوميا وهي كمية يمكن تحويلها إلى 50 لترا من غاز الميثان يمكنها توليد 0.5 كيلووات من الكهرباء أو استخدامها في قيادة سيارة لمسافة 1.2 كيلومتر تقريبا.

ولم يكتف تشو بذلك وإنما ابتكر أيضا عملة رقمية أطلق عليها اسم (جيجول) التي تعني العسل في اللغة الكورية. ويحصل كل من يستخدم المرحاض الصديق للبيئة على عشر عملات يوميا.

ويستخدم الطلبة هذه العملة للشراء داخل الحرم الجامعي، سواء كانت مشترياتهم قهوة أو شعيرية سريعة التحضير أو فاكهة أو كتب.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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