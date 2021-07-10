بريطانيا تسجل 35707 إصابات جديدة بكورونا و29 وفاة

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رجل يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في لندن يوم 12 مارس اذار 2021. تصوير: هنري نيكولز - رويترز.
رجل يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في لندن يوم 12 مارس اذار 2021. تصوير: هنري نيكولز - رويترز.

لندن (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية في بريطانيا يوم الجمعة تسجيل 35707 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 29 وفاة خلال 28 يوما من إيجابية فحص الإصابة بكوفيد-19.

تأتي هذه الأرقام مقارنة بتسجيل 32551 حالة إصابة و35 وفاة يوم الخميس.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز