بريطانيا تسجل 35707 إصابات جديدة بكورونا و29 وفاة
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لندن (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية في بريطانيا يوم الجمعة تسجيل 35707 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 29 وفاة خلال 28 يوما من إيجابية فحص الإصابة بكوفيد-19.
تأتي هذه الأرقام مقارنة بتسجيل 32551 حالة إصابة و35 وفاة يوم الخميس.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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