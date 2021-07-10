مجموعة نورثروب تفوز بعقد مع ناسا لبناء منازل في مدار القمر

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(رويترز) - قالت مجموعة نورثروب جرومان لصناعة الأسلحة يوم الجمعة إنها فازت بعقد مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بقيمة 935 مليون دولار لإقامة مناطق للسكن للموقع الذي تعتزم الوكالة بناءه في مدار القمر.

وسوف يقيم رواد الفضاء ويجرون أبحاثهم في الموقع الذي تبنيه شركة نورثروب ويمثل بوابة للقمر. ويعد الموقع الذي يسمى (موقع المعيشة واللوجستيات) أحد المكونات الرئيسية في برنامج أرتيميس التابع لناسا والذي يستهدف العودة إلى القمر.

وتعتزم الصين كذلك إقامة قاعدة في القطب الجنوبي من القمر وسترسل بعثات آلية إلى كويكبات وإلى كوكب المشترى نحو عام 2030.

وقالت الوكالة في بيان إنها وشركاءها التجاريين والدوليين يبنون بوابة لدعم الأبحاث العلمية وتمكين الهبوط على سطح القمر.

ووقعت ثماني دول معاهدة دولية لاستكشاف القمر في إطار برنامج أرتيميس، في الوقت الذي تحاول فيه ناسا وضع معايير لبناء مستوطنات طويلة الأمد على سطح القمر.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير احمد حسن)

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