الاتحاد الأوروبي يجد صلة محتملة بين التهاب القلب ولقاحي فايزر ومودرنا

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(رويترز) - قالت وكالة الأدوية الأوروبية يوم الجمعة إنها وجدت صلة محتملة بين التهاب نادر جدا في القلب ولقاحي كوفيد-19 من شركتي فايزر ومودرنا، مشددة على أن منافع اللقاحات تفوق أي مخاطر.

ودعت لجنة السلامة التابعة للوكالة إلى ضرورة إدراج التهاب عضلة القلب والتهاب غشاء التامور المحيط بالقلب، كأعراض جانبية من اللقاحين، مضيفة أن مثل هذه الحالات تحدث عادة خلال 14 يوما من التطعيم.

وأضافت أن الحالات تحدث أكثر بعد الجرعة الثانية وبين الشبان. ويتماشى ذلك مع نتائج توصلت إليها الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وتتضمن الأعراض لهذه الحالات ضيق التنفس وخفقان القلب وآلام الصدر.

وأوصت لجنة السلامة كذلك بألا يتم تطعيم الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تسرب الشعيرات الدموية بلقاح جونسون آند جونسون.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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