شيريوت يعوض الغياب عن الفريق الأولمبي الكيني في طوكيو بالفوز بلقاء موناكو بالدوري الماسي

أخبار اليابان





(رويترز) - عوض العداء تيموثي شيريوت بطل العالم إخفاقه في دخول الفريق الكيني لأولمبياد طوكيو بالفوز بسباق 1500 متر للرجال في زمن لافت بلغ ثلاث دقائق و28.28 ثانية يوم الجمعة في لقاء موناكو ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

واحتل العداء البالغ عمره 25 عاما المركز الرابع في التصفيات الكينية وأبلغ الصحفيين بأن الأداء السيء جاء بسبب تعرضه لإصابة ووفاة أحد أفراد عائلته.

وقال شيريوت ”افتقدت المنافسات كثيرا بعد أن قضيت الكثير من الوقت في كينيا لعلاج بعض المشاكل مثل إصابة في عضلات الفخذ الخلفية كما توفي أحد أفراد عائلتي في نفس يوم التصفيات الكينية ولهذا لم انضم للفريق الأولمبي الكيني.

”لذا السعادة لا تسعني بالفوز بعد كل هذه الظروف“.

وكان الزمن الذي حققه يوم الجمعة ضمن القليل من الأرقام اللافتة عالميا خلال لقاء موناكو حيث فاز نايجل اموس الحاصل على فضية أولمبياد 2012 بسباق 800 متر للرجال بزمن بلغ دقيقة واحدة و42.91 ثانية. وحصد الاثيوبي لاميشا جيرما لقب سباق ثلاثة آلاف متر موانع للرجال في ثماني دقائق و07.75 ثانية بينما فازت البطلة الأولمبية فيث كيبيجون بسباق 1500 متر للسيدات في ثلاث دقائق و51.07 ثانية.

وتفوقت كيبيجون البالغ عمرها 27 عاما، والتي عادت للمنافسات في 2019 بعد غياب لمدة عامين بسبب الحمل والولادة، على الهولندية سيفان حسن بطلة العالم 2019 بأكثر من ثانيتين ونصف.

وقالت العداءة الكينية ”كنت أتوقع أن تقدم سيفان أداء قويا وسريعا وكان هدفي منافستها هنا.

”عدت للمنافسات بعد الحمل والولادة وأشعر أني أصبحت نموذجا يحتذى للأمهات الشابات وأيضا للرياضيات صغار السن. أريد أن أؤكد لهن جميعا أن إجازة الأمومة والحمل والولادة لا تعني نهاية مسيرتهن في الرياضة. يمكنهن العودة أكثر قوة والفوز بسباقات“.

وفي سباق مئة متر للرجال تفوق الأمريكي روني بيكر على مجموعة قوية من المنافسين ليحقق الفوز الثاني له على التوالي في لقاءات الدوري الماسي بزمن بلغ 9.91 ثانية بينما احتل مواطنه تريفون برومل المركز الخامس المخيب للآمال بزمن 10.01 ثانية بعد الفوز بالتصفيات الأمريكية الشهر الماضي.

وقال بيكر البالغ عمره 27 عاما الذي احتل المركز الثاني في التصفيات الأمريكية ليحجز مكانه في الفريق الأولمبي لأول مرة في مسيرته ”هذا العام كان الأفضل فنيا في مسيرتي. أشعر بالثقة قبل السفر إلى طوكيو. كنت أشعر بالثقة قبل الفوز بهذا السباق“.

وبعد أن حطم النرويجي كارستن فارهولم رقم كيفن يانج القياسي العالمي الصامد منذ 29 عاما في سباق 400 متر حواجز للرجال أمام جماهيره في لقاء أوسلو ضمن الدوري الماسي قبل ثمانية أيام، عاد فارهولم ليحطم الرقم القياسي للقاء موناكو في سباق 400 متر حواجز بعد أن حقق 47.08 ثانية.

وقال بطل العالم البالغ عمره 25 عاما والذي سيعود لبلاده للتدرب لمدة أسبوع قبل معسكر إعدادي في اليابان ”ثبات المستوى أهم شيء بالنسبة لي. ارتبكت قليلا في النهاية ويجب أن أعمل على تحسين هذا الأمر“.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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