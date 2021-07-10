هيئة : كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى من الاصابات اليومية بكوفيد-19

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سول (رويترز) - قالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية يوم السبت إن كوريا الجنوبية سجلت 1378 إصابة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أعلى عدد على الإطلاق من الإصابات اليومية الجديدة.

وقالت كوريا الجنوبية يوم الجمعة إنه اعتبارا من يوم الاثنين سيتم تشديد القيود المفروضة بشأن فيروس كورونا إلى أقصى مستوى ممكن في سول والمناطق المجاورة لأول مرة حيث أدت سلسلة من الإصابة القياسية الجديدة بكوفيد-19 إلى تأجيج المخاوف من انتشار الفيروس.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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