الصين تطلب مراجعة أمنية للشركات التي لديها بيانات أكثر من مليون مستخدم قبل إدراجها في البورصة بالخارج

أخبار اليابان

شنغهاي (رويترز) - قالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين اليوم السبت إن أي شركة لديها بيانات أكثر من مليون مستخدم لا بد وأن تخضع لمراجعة أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين إن المراجعة الأمنية ستركز على مخاطر تأثير الحكومات الأجنبية على البيانات أو السيطرة عليها أو التلاعب بها بعد الإدراج في الخارج.

ويأتي هذا الإخطار بعد أن أطلقت السلطات الصينية تحقيقا مع شركة ديدي جلوبال العملاقة لخدمات نقل الركاب بزعم خرقها خصوصية المستخدمين بعد أيام من إدراجها في نيويورك.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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